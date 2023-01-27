新竹市因宗教信仰發達，成為孕育燈籠工藝的搖籃，也以信仰為中心發展出「迎花燈」習俗。新竹在地燈籠工藝特展「燈，信仰的指引」27日起在市定古蹟新竹少年刑務所演武場登場，展出竹市特色工藝傘燈及花燈等製作流程，盼讓民眾對即將消逝的傳統工藝有更多認識。

市府指出，製燈曾是部分家庭生計來源，但隨時代演進、生產結構改變，燈籠工藝逐漸消逝，本次​​特展從廟宇的燈籠發想，展出新竹在地燈籠工藝製作流程、燈籠匠師的專業態度與生命經驗，盼讓市民更認識在地傳統工藝。

市府文化局說明，從日常參拜到酬神節慶，燈籠都是不可或缺的重要角色，燈籠掛在廟宇前為帶來光明指引，是信徒獻給廟宇神明的崇敬之意，祈求平安順遂。燈籠的形式也很豐富，新竹以福州式傘燈最為普遍，傘燈展開一盞燈籠就像一把傘，可以收攏、骨架也會重複利用。

本次展出新竹已故傘燈工藝師謝水木的作品，他曾獲薪傳獎，堪稱北台灣製燈大師代表。位於長安街的「明冠燈籠」，至今仍堅持以傳統工法製作傘燈，是新竹僅存的燈籠工藝之家，家族傳承至第5代，仍持續守護燈火。另也展出享譽國內外的鹿港民俗文化國寶吳敦厚之子工藝師吳怡德的泉州式燈籠。

此外，花燈匠師蕭在淦的作品也在特展中呈現，蕭在淦創作花燈數十年，曾獲文化部「民族工藝獎」、工藝之夢「工藝設計獎」，更連3年獲得新竹都城隍廟元宵花燈競賽首獎，受贈「金門保障」特別獎座，他的手藝精巧、作品細緻，足為一代燈師。

文化局指出，除了燈籠之外，「迎花燈」、「賽花燈」的習俗也與廟宇等信仰中心密不可分，在新竹尤以「新竹都城隍廟賽花燈」最為盛大。本檔展期即日起至4月30日止，新竹少年刑務所演武場開放時間為每周二至周日，上午9點至下午5點，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。