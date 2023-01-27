不少人會在過年前牽新車，但動輒百萬元消費，購買時應多方諮詢，免得成了冤大頭。綜合媒體報導，購車時若不經意地說出「這5句話」，可能會被擅長察言觀色的業務抓住重點，進而主導談價。

國外媒體調查發現，車主如果一開始說出「我好喜歡這輛車」，業務絕對輕鬆不少，因你主觀上已透露對這輛車的喜好，業務甚至不用提出折價或贈送配備等條件，你就準備掏錢買了。建議收拾情緒，裝出「我只是來看看」的樣子，等業務出招。

「我正在找這個顏色」，有些車款有特殊色，若你情有獨鍾，等於告訴業務「我不考慮其他品牌」，其實和上一句是一樣的狀況。

「分期要月付多少」，對業務來說，把車子賣出去才是重點，他頂多提供車貸條件及試算，不需要對利息負責。所以購車時應衡量自身財力，分期期數拉長當然月繳少，不過相對的，利息支出也會增加。

「舊換新能折多少」，舊車換新車可折抵貨物稅，一般來說，業務會接手你的舊車，價錢再從新車扣除，同時省去辦理過戶的繁瑣程序。事先了解舊車殘值，才不會被業務牽著走。

「現在的車租約要到了」，這種事也不用讓業務知道，因租約到期表示你沒什麼選擇空間，再不買車就沒得開了，反而失去主導權。