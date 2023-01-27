睽違2年再度回到澳網，前塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）有機會挑戰賽會第10座冠軍，不過行事風格向來充滿爭議的喬爸（Srdjan Djokovic），被《每日鏡報》爆出在場邊與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）支持者合影，喬爸甚至一同高喊俄羅斯萬歲，澳網官方隨後發表聲明，強力譴責這些普丁支持者的行為。
與魯布列夫（Andrey Rublev）的男單8強賽，喬科維奇儘管因大腿傷勢，移動步伐不比過往靈活，但他依然沒有遭遇太多麻煩，以6比1、6比2及6比4直落三收下4強門票，下一戰將面對非種子選手湯米保羅（Tommy Paul），喬科維奇闖進澳網男單決賽的機率非常大。
因普丁發動對烏克蘭戰爭，身為俄羅斯選手的魯布列夫只能以無國籍身分參與賽事，不過他是屬於反戰爭的一員，魯布列夫曾在一場比賽結束後對著鏡頭簽名並寫下「No War Please」，即便如此場邊仍出現許多俄羅斯球迷，但他們卻違規帶著俄羅斯國旗進場，甚至穿上象徵戰爭的Z字符號T恤，喊著支持俄羅斯及普丁的口號，而爭議多端的喬爸也趁這機會刷個存在感。
喬爸荒誕的行徑無疑是帶給兒子麻煩，喬科維奇近日已經深受詐傷質疑，他在前三輪的比賽上都申請了醫療暫停，卻沒有花費太多力氣順利晉級，如今自己的爸爸又爆出力挺俄羅斯的舉動，將替喬科維奇爭取澳網第10冠之路帶來更多的輿論壓力。
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