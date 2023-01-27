睽違2年再度回到澳網，前塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）有機會挑戰賽會第10座冠軍，不過行事風格向來充滿爭議的喬爸（Srdjan Djokovic），被《每日鏡報》爆出在場邊與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）支持者合影，喬爸甚至一同高喊俄羅斯萬歲，澳網官方隨後發表聲明，強力譴責這些普丁支持者的行為。

Everything going perfect on the court for Novak Djokovic.



Why would his dad try and unsettle that in any way?



Absolutely idiotic behaviour from Srdjan Djokovic. Poor Novak having to now handle this. pic.twitter.com/EbhC9gb3jg — GAME TO LOVE (@GTLTennis) January 26, 2023

與魯布列夫（Andrey Rublev）的男單8強賽，喬科維奇儘管因大腿傷勢，移動步伐不比過往靈活，但他依然沒有遭遇太多麻煩，以6比1、6比2及6比4直落三收下4強門票，下一戰將面對非種子選手湯米保羅（Tommy Paul），喬科維奇闖進澳網男單決賽的機率非常大。

因普丁發動對烏克蘭戰爭，身為俄羅斯選手的魯布列夫只能以無國籍身分參與賽事，不過他是屬於反戰爭的一員，魯布列夫曾在一場比賽結束後對著鏡頭簽名並寫下「No War Please」，即便如此場邊仍出現許多俄羅斯球迷，但他們卻違規帶著俄羅斯國旗進場，甚至穿上象徵戰爭的Z字符號T恤，喊著支持俄羅斯及普丁的口號，而爭議多端的喬爸也趁這機會刷個存在感。

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023

喬爸荒誕的行徑無疑是帶給兒子麻煩，喬科維奇近日已經深受詐傷質疑，他在前三輪的比賽上都申請了醫療暫停，卻沒有花費太多力氣順利晉級，如今自己的爸爸又爆出力挺俄羅斯的舉動，將替喬科維奇爭取澳網第10冠之路帶來更多的輿論壓力。