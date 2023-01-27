更新後的候車環境，讓車民眾不用忍受風吹日曬之苦，也寬敞舒適。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

販售農產、文創展售及芒果冰的「藝農號」。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區大崎社區鄰近烏山頭水庫及台南藝術大學，去年社區提出農村再生計畫，將市道171線的大崎候車亭大打造，除了擴大候車空間，也重新彩繪外觀，不僅為社區多一處新亮點，也讓居民和學生在更寬敞、舒適的環境等公車。

大崎社區是一個丘陵地形農村，市道171線貫穿其間，是大崎社區居民及南藝大師生重要的出入道路，去年透過農村再生年度執行計畫，改善市道171線大崎候車亭旁老屋環境，將原本只有狹窄排水溝候車空間延伸到站牌後方老屋開放空間，並打造鋼構木平台及長椅，牆面外觀也彩繪擬人化的芒果。

台南市政府農業局表示，農委會水土保持局和市府近年推動農村再生，大崎社區2016年核定農村再生計畫後，自2017年起提出年度執行計畫，進行僱工購料改善社區環境、文化保存或透過政府興辦改善環境的公共工程，去年提出老屋藝術候車亭計畫，更新後的候車環境，讓車民眾不用忍受風吹日曬之苦，也寬敞舒適。

大崎候車亭斜對面的「藝農號」店鋪，由林建叡及羅婉慈兩位青年經營，其由舊碾米廠改建而來，陳設兒時回憶、童玩、復古藝品、還有販賣農產品，是旅途中很棒的資訊站和歇腳處。

農業局說，大崎站匯集大台南公車橘4、橘10及黃1等三條路線，從大崎站可搭車往來到善化轉運站、麻豆轉運站、新營轉運站、林鳳營火車站、隆田火車站、總爺糖廠、台南藝術大學、烏山頭水庫等，交通便利且連結許多景點，歡迎民眾多多搭乘公車前來大崎遊玩。