預計2024年底完工的捷運三鶯線，全線設有12座車站，規畫7處辦理捷運開發案，其中永吉公園站與三峽站兩側出入口等3處已分別於去年10月31日與12月30日起公告徵求投資人，其餘4處預計6月開始陸續辦理招商作業，總計7處的捷運開發案將帶來340億投資金額，並引入1.3萬居住人口。

新北捷運局說明，永吉公園站捷運開發大樓位於鶯歌區鶯桃路上，面臨4600坪永吉公園，基地鄰近鶯桃路商圈、鶯歌老街生活圈及永吉國小與鶯歌國中學區，面積約598坪，預計興建地上18層、地下3層，總銷售樓地板面積約5055坪，預估可為鶯歌區帶來9億元興建投資金額。

三峽站兩側出入口捷運開發基地則位於三峽區國慶路與三樹路交叉口，緊鄰臺北大學城及三峽老街生活圈，面積各為1845坪及1718坪，可興建地上17層至18層及地下2層，總銷售樓地板面積2.1萬坪，可為三峽區挹注41億元投資金額，共構大樓將設置托老、日照中心及社區心理衛生中心等公益設施。

捷運局指出，3處捷運開發大樓周遭生活機能佳，低樓層均規畫為商業空間、高樓層則為住宅使用，並規畫於112年3月至5月陸續開標，如順利與投資人簽約，預計可於2025年開工，將可為鶯歌區、三峽區引入共50億元投資金額以及1800個居住人口，將帶動經濟發展促進地方繁榮。

捷運局說，捷運開發案投資人須通過資格標審查、規格標及價格標綜合評選，取得最優申請人資格，才能與新北市政府簽約；另捷運開發大樓規畫、設計及施工階段，將由新北捷運局積極監督，使產品規劃能符合地主、投資人及市府三方需求，保障捷運開發大樓設計及興建品質，並帶動地區生活消費及產業發展，公私協力，創造共榮。