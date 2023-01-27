台東縣政府結合社會資源推動許多樂齡計畫，縣長饒慶鈴說，關懷長者、照顧長輩，一直是縣府努力的目標。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府結合社會資源推動許多樂齡計畫，台東縣長饒慶鈴表示，關懷長者、照顧長輩，一直是縣府努力的目標，希望藉由老人福利服務，營造高齡友善環境，提升老年福利及強化長照服務體系，打造台東成為高齡友善幸福城市。

縣長饒慶鈴表示，台東縣已邁入超高齡社會，長期照顧需求與日俱增。為落實高齡營造友善環境的施政目標，台東縣政府新建兒少家庭福利館、青少年福利服務中心、 社福樂齡大樓 ，打造全齡照顧幸福空間，妥善且周延的照顧高齡長者。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，台東縣老人福利服務不間斷，其中包括經濟安全、敬老服務、健康維護、獨老服務、社會參與及長期照顧等服務面向。

2023年將持續辦理「老花正潮」敬老好視力配鏡活動，加碼60歲以上長者免費配老花眼鏡；除了推動獨居老人關懷訪視及福利服務、辦理緊急救援連線，結合智能科技守護長輩，並且首次推動「機構老人獨立倡導關懷方案」，讓居住在機構內的老人也有代言人發聲，權益獲得保障及最好的照護。