今（27）日是大年初六，高速公路局表示，昨日全日交通量是平日的1.5倍，國5交通量是平日的1.3倍。昨日國5北向宜蘭-坪林路段一直塞到今日凌晨2點才逐漸紓解；國1北向新竹-湖口、台中系統-泰安服務區，以及國3北向茄苳-寶山、大山-西濱等路段半夜12點後紓解。今日清晨0至5點交通量是平日的2.6倍。

公路總局表示，今日出遊及返回工作地車潮湧現。上午省道路況大致上良好，預估在中午前後至下午時段將逐漸出現出遊及返工車潮，易壅塞路段除省道主要幹線如台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段外，銜接國道的快速公路如台86線接國3關廟、台18線接國3中埔，預估也有車多壅塞情形。

公路總局表示，觀光旅遊景點路段今日預估亦將有出遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮等，觀光景點周邊道路如台2線萬里至大武崙、台2線福隆至瑞濱、台2線關渡至淡水、台3線大溪至慈湖、台26線墾丁等。

公路總局表示，昨日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台 3 線及台4線大溪地區路段、台3線及台3丙線紫南宮路段、台2線及台2乙線淡水路段、台2線北海岸沿線（金山、萬里、福隆等）路段、台9線蘇花公路沿線（東澳、南澳、和平、崇德、新城、花蓮市區等）路段、台9線南迴公路沿線（草埔森永隧道路段、麻里巴橋至楓港等）路段、台 61 線線西至中彰大橋路段、台 61 線白沙屯路段、台 74 線霧峰路段、台 86 線關廟路段，皆有車多及壅塞情形，民眾今日行駛上述路段時須特別留意。