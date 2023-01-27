台中市太平區中山路三段的「好神彩券行」大年除夕就有顧客買整本彩券，先刮中10萬元再刮中百萬元。（馮惠宜攝）

有圖有真相，台中市太平區中山路三段的「好神彩券行」大年除夕就有顧客買整本彩券，先刮中10萬元再刮中百萬元。（好神彩券行提供／馮惠宜台中傳真）

「好神彩券行」老闆張志評開車外出被追撞，他轉念認為是財神來敲門，大年除夕就有顧客買整本彩券，就先刮中10萬元再刮中百萬元。（好神彩券行提供／馮惠宜台中傳真）

大年初夕開車被追撞你會怎麼想？台中太平區彩券行老闆簡志評除夕開車停等紅燈，砰一聲車子被撞凹，他轉念想「這麼大的鞭炮聲，一定是財神來敲門。」沒想到就接到熟客來電刮中10萬、再中100萬的好消息，尤其這對中獎夫妻還是長年服務病患的白衣天使，讓簡志評深覺「存好心、做好事，一定會有好報！」

台彩公司新春期間發行 2千萬超級紅包彩券，共有7個2千萬元頭獎萬元、10個200萬元＋賓士休旅車以及850個100萬元的大獎；台彩公司統計截至1月25日，已刮出1個2千萬元、2個兩百萬元＋賓士休旅車以及173個100萬元的大獎；其中位於台中市太平區中山路三段的「好神彩券行」大年除夕就有顧客刮中了百萬元的大獎。

好神彩券行老闆簡志評說，中大獎的是一對在醫院工作的夫妻，因為趕上班除夕早上6點半就來買了一本18張每張2000元的2千萬超級紅包彩券，傍晚夫妻倆來電說中了10萬元，幾分鐘後再次來電表示還刮中100萬元，不但開心與他分享，隔日更拿刮刮樂影本給他把福氣分享給其他顧客。

簡志評說，自己開彩券行20年，過去曾有顧客中了今彩五三九的頭獎800萬，去年春節也有顧客刮中200萬元大獎，今年他在除夕當天開車停等紅燈，竟然砰一聲被後車追撞，雖然車子被撞凹，但他轉念一想「這麼大的鞭炮聲，一定是財神來敲門。」果然沒多久就接到客人刮中10萬加100萬的好消息。