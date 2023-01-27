屏東基督教醫院統計，除夕21日至初五26日，6天內共有2136人掛急診。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東基督教醫院統計，除夕21日至初五26日，6天內共有2136人掛急診。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

過年期間，不僅各地景點湧入人潮，醫院急診室也是擠滿人，屏東基督教醫院統計，除夕21日至初五26日，6天內共有2136人掛急診，症狀以呼吸道及腸胃道疾病居多，且急重症病人比去年多7成，當中心肌梗塞多達12人，還有人插管、裝葉克膜急救，醫護人員疲於奔命。

屏基指出，今年因急性上呼吸道感染、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診的民眾，占了4成（891人），因飲食過量造成腸胃道不適就醫的則近3成（597人），以胃腸炎、腹痛、急性胃炎居多，頭暈目眩、泌尿道感染的病人也較平日增加。

屏基表示，較往年不同的是，今年心肌梗塞多達12人，其中有病人因為心肌梗塞併發心室顫動而失去生命徵象，緊急在急診室插管急救並安裝葉克膜。

據屏基統計，21至26日共有2136人掛急診，急診檢傷分類屬第一級需復甦急救有31人，屬第二級危急的有341人，急重症病人比去年多7成，而確認covid-19病毒感染的則有426人，另外，21至24日的類流感門診則有204人。

屏基急診部主任王建銘提醒抵抗力較弱的小孩及老人，最好避免出入人擠人的公共場所，即使到戶外最好還是戴上口罩，以免遭到傳染，而有高血壓、糖尿病等慢性病的病人，仍要注意天氣變化及飲食，要按醫囑服藥，切勿因為出遊、聚餐而停藥，導致血壓血糖忽高忽低。