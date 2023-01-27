員警發現有線路脫落，接回後電動車順利發動。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前李姓老翁騎電動代步車外出，路中不明原因熄火，無助的在路邊不知所措，民眾見狀報警。警方獲報後趕往現場，其中一位員警擅長修電器，頓時化身為「修車師傅」，經過員警檢修車內線路後，發現有一個電線脫落，於是替老翁重新接上，電動代步車果然能能順利發動，李翁見狀心花怒放，並感謝員警神救援。

25日下午4時許，李翁騎乘電動代步車外出，行經林園區田厝路與沿海路四段時，電動代步車突然故障，突然熄火，李翁只好在路邊一直重新發動，但始終都發動不了，只好無助的呆在一旁不知所措，民眾見狀報警求助。

林園分局港埔派出所獲報，立即派遣附近巡邏員警到場了解，員警到場時，考量到當時路上車流量龐大，先將電動車推到人行道上。李翁著急得向員警表示，電動車才剛買不到兩個月而已就故障了，年假期間又找不到機車行維修，不曉得該怎麼回家，員警先安撫李翁情緒，仔細檢查車是否有損壞。

其中一位員警因平日有維修電器習慣，熟悉電器的結構，認為電動車還是屬於新品，不太可能是零件損壞，極有可能是電線脫落導致故障，於是自己動手查看電動車的線路，經過一番檢修後，從許多線路中，發現有一個電線脫落了，於是重新接上。

果不其然，當員警接上電線後，電動車能順利發動，李翁見狀頓時心花怒放，頻頻感謝員警的神救援，讓他能夠騎電動車返家。