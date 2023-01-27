目前正辦理OT促參委外經營程序的台南市安南水上訓練中心預計2024年1月開始營運。（體育局提供／洪榮志台南傳真）

目前正辦理OT促參委外經營程序的台南市安南水上訓練中心預計2024年1月開始營運。（體育局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府配合體育署發展水域運動競技訓練政策，在嘉南大圳鹽水溪排水段旁打造一處「安南水上訓練中心」，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浴廁、辦公室、浮動碼頭等設施，除具備訓練、競賽、遊憩等功能，還於中心旁規畫親水廣場、休憩空間，成為結合水域運動及休閒遊憩的嶄新亮點園區，目前正辦理OT促參委外經營程序中，預計2024年1月開始營運。

座落在安南區九份子社區嘉南大圳旁的全白流線型建築，搭配水上浮動碼頭營造的親水環境，就是去年剛完工的安南水上訓練中心。

市長黃偉哲表示，市府為推動水域運動發展，經向教育部體育署爭取補助7690萬元、市府配合自籌3310萬元，合計1.1億元建置的安南水上訓練中心，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浴廁、辦公室、浮動碼頭等空間，除能支持選手培訓及盥洗，提供培訓選手良好的訓練環境及停放船艇所需之外，還是一處可以舉辦輕艇賽事的場地，並能提供SUP及獨木舟的體驗活動。

黃偉哲強調，安南水上訓練中心未來也將提供社區居民休閒散步賞景，市府亦規畫結合鄰近的台江國家公園、台江文化中心等景點，營造出可親近歷史也可水上遊憩的觀光動線，希望提升台南市的水上運動量能，並帶動地區的文化觀光發展。

體育局長陳良乾指出，安南水上訓練中心將作為台南市輕艇訓練及競技場所，目前正辦理OT促參委外經營程序中，已於2023年1月6日於安南區公所辦理公聽會，後續還將辦理可行性評估、規畫、招商公告、甄審、評定優勝廠商及議價後，再由得標廠商進行場館優化，預計2024年1月開始營運，期待能成為台南市各級選手培育基地及推廣正確水域體驗教育運動方式，並結合周邊景點規畫觀光行程，成為安南區的觀光新興景點。