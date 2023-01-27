日本女星舵木鮪（舵木まぐろ）曾在偶像選秀比賽「iD小姐2019」中獲獎項，然而，24日她的母親突然於推特上宣布女兒在21日離開人世的消息，而這一天（21日）也正好是舵木鮪的生日，她的母親更難過寫下「感覺心都要碎了」。

舵木鮪的母親稍早在推特上發文宣布女兒離世的消息「有項消息要通知大家，雖然很突然，但我的女兒過世了，（當天）我本來應該要很開心，女兒卻在生日這天過世。太突如其來了，我沒完全做好比起雙親會先失去女兒的心理準備，內心好像被壓垮了。想來推特上跟大家說，女兒能被大家所愛真的很幸福，非常感謝大家。」至於有關女兒過世詳情，她的母親則表示，不會再另外透露。

事實上，舵木鮪以模特兒、歌手、偶像等身分活躍於演藝圈，但她生前的資料不多，只知道她的生日在1月21日、身高約148公分等，然而她在去世的前一日，還在推特上發文說自己被貓叫醒來了並與粉絲互動，也預計要在28日舉辦生日相關活動，如今傳出離世消息令粉絲們相當錯愕。

另外，同為「iD小姐」出身的演員夕月未終也表示，有親自與舵木鮪的母親確認，舵木鮪已經離開人世，而其他舵木鮪的好友、模特兒LIQ也提到，她是自己人生中最重要的好友，是獨一無二的女孩子。