春節連假過後又一大型連假來了！今年228和平紀念日（2月25日至2月28日）共有4天，台鐵今（27）日零時起開放228連假疏運6天期間（2月24日至3月1日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，至上午9點共完成8萬542筆、13萬1801張訂票。

台鐵表示，東部幹線方面，台北往花蓮、台東方向2月24日19點以後，2月25日12點以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途亦有座位；台東、花蓮往台北方向2月28日12至15點，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位。

西部幹線的台北往高雄或高雄往台北方向，以及南迴線的高雄往台東或台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。

此外，2月24、25日及27、28日東線6班實名制列車，將於明（28）日零時起開放去年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒，旅客訂票後務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於1月29日上午9點重新釋出。餘票情況查閱台鐵訂票網頁：https：／／www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。