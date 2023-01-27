副總統賴清德27日上午到高雄楠梓區下鹽田「仁壽宮」參香、發放福袋。（袁庭堯攝）

副總統賴清德27日上午到高雄楠梓區下鹽田「仁壽宮」發放福袋，廟方與在場信眾祝賀他2024年當選總統，賴微笑點頭致意。市長陳其邁稱讚賴是「正直、正派、清廉、認真」的人，感謝他與蔡英文總統兩年來中央對高雄建設的支持。

賴清德表示，當地曾經是鹽田，後來有了大學，接著成為重工業聚落，近年來更轉型為高科技產業，相當不容易，未來台灣勢必需要高雄持續發揮功能。

市長陳其邁表示，楠梓是南台灣科技產業園區中、發展最快的地方，過去產業園區都設在偏鄉，但現在一下高鐵就能抵達台積電，是全世界最方便的規劃。未來賴清德承擔更大的責任時，一定會更加支持高雄。

陳其邁更讚許賴是「正直、正派、清廉、認真」的人，這猶如一般人在挑女婿、栽培下一代的標準，也是台灣的價值。蔡英文總統與賴清德這兩年來守護台灣和平民主、拚經濟之下，成績有目共睹，對高雄的照顧（亞灣區、高科技產業）更是不遺餘力。

仁壽宮主委謝坤易也邀請賴清德，當選總統後，一定要回廟裡掛匾額。賴清德上香致意後，也發放福袋給排隊的民眾，互道新年快樂。