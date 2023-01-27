賴清德盼陳建仁以宗教、科學家精神率領團隊。（楊舒婷攝）

賴清德感謝前行政院長蘇貞昌的貢獻。（楊舒婷攝）

賴清德27日南下高雄行程滿檔，11時與高雄市長陳其邁一同到苓雅區關帝廟發放小紅包，準備領小紅包的人潮綿延不絕。（楊舒婷攝）

27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，賴清德副總統11時到苓雅區關帝廟發放小紅包時，被問及內閣改組，賴清德先是感謝前行政院長蘇貞昌的貢獻，表示「蘇院長，您辛苦了！」接著期盼陳建仁能夠發揮宗教家的慈悲及科學家的務實，率領團隊持續讓台灣進步，並再次隆重地說「陳院長，加油！」。

賴清德27日南下高雄行程滿檔，11時與高雄市長陳其邁一同到苓雅區關帝廟發放小紅包，準備領小紅包的人潮綿延不絕，更有民眾一見賴清德現身，馬上大喊「好帥喔」！賴清德與陳其邁先是上樓參拜後，接著到廟埕發放小紅包，並一一獻上祝福。

面對內閣改組，賴清德表示，蘇貞昌院長4年的任期內積極任事，率領團隊成功守住非洲豬瘟，也將COVID-19對台灣的衝擊降到最低，更務實的面對國內各項挑戰，包括人口老化、少子化，及年輕人面對的種種社會問題，讓蔡英文總統有更多餘裕可以處理兩岸問題，讓台灣在國際上得到更多空間；蘇貞昌更在國內推動各項建設，可說成就斐然，今天卸下重擔，要跟蘇貞昌說聲感謝，「蘇院長，您辛苦了」。

賴清德接著表示，同時也要感謝陳建仁副總統，願意在國家最困難的時候，以國家為己任，扛起此重責大任。國內目前面對海內外的挑戰非常多，問題也非常大，在這種狀況之下，陳副總統願意扛起重任，內心非常感激。

賴清德也許下對陳建仁的期許，表示陳建仁是個宗教家，具有宗教家的慈悲，他也是個科學家，具有科學家理性務實的精神，非常希望陳建仁未來能率領團隊，完成蔡英文總統所交付的各項使命外，也能展現宗教家慈悲的精神，帶給社會溫暖和關懷；也發揮科學家務實理性的精神，逐項解決國內外所面臨的各種問題，讓國家可以持續進步，讓人民可以長治久安。最後隆重地喊了一句「陳院長，加油」！