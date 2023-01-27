新北市教育局首推「聽閱讀計畫」，結合新興數位載具與傳播方式，與「好好聽FM」合作，以Podcast為形式，規畫7個系列主題，共200集節目，每集5至10分鐘不等，由學校播放或學生返家利用零碎時間聆聽，從而產生學習與改變，也讓閱讀動機薄弱的學生，有了另一種閱讀的選擇。

教育局長張明文表示，專注聆聽，是成功人士的成功特質，而且聽覺是最初的學習方式；依據多元智能理論，聽覺型學習者用聽的，學習效果會更好。再者，閱讀不侷限於紙本，學習也不限於視覺，透過五感學習，能讓孩子有不同的學習感受，再加上聲音有抑揚頓挫、有快慢輕重，輔以豐富的內容，能培養學生聆聽的習慣與能力。

積穗國小老師陳秀師表示，午餐時光，故事聲朗朗響起，一邊品嘗美味佳餚，一邊聆聽精采動人故事，讓全校師生享受味覺與聽覺的豐足與美好。廣播裡擲地有聲的故事，深具感染力，孩子聽了彷彿身歷其境，當聆聽轉變成習慣和能力，孩子的人生就有更多可能。

六年級黃馨慧同學說，聽「好好聽FM」製播的「阿里山由來」，淺顯易懂的說故事方式讓自己在短短的時間學到「阿里山」這個名字的由來；午餐時間播放故事，不僅讓我們學到課外知識，還能放鬆心情。

瓜山國小除了每天午餐時間播放故事，也鼓勵親子回家共同聆聽。五年級江家靚同學說，感謝有這個廣播平台，回到家可以選擇很多故事聽，有介紹音樂家、有古詩欣賞，邊聽邊學，沒有壓力，沒有聽清楚的部份，或是想要再聽一次的故事，都可以重複播放，是很有幫助的學習資源。

教育局表示，學習力就是孩子的競爭力，聽說讀寫一樣重要，這次經由公私協力的創意，由專業人員製播適合親子共聽的Podcast，是一種全新的閱讀方式，不但能擴展學生視野、提升學生學習動機，更涵養終身受用的聆聽力。