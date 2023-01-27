這隻重達8800斤的米包龜等元宵過後將全數分送給有需要的人，而廟方精心設計的許願池、平安橋也吸引許多民眾前往祈福、拜拜。（張茂雄攝）

去年大賺105.99億元的上市公司慧洋海運總裁藍俊昇，在大年初6前往台澎地區歷史最悠久的開台澎湖天后宮，捐贈重達8800斤的大米包龜，並舉行開光點睛儀式，藍俊昇說這隻米包龜將維持天后宮傳統，不提供給信眾乞求，等到元宵過後直接分送給澎湖的弱勢家庭。

澎湖元宵節各廟宇推出乞龜活動，由信眾乞求隔年加添心願奉還，許多廟宇紛紛推出大金龜、金沙龜、金磚龜、丁香龜等順應地方民俗特色的創意龜，由於乞求還願的重量年年增加，造成民間習俗的「另類負擔」。

但有400餘年歷史的澎湖天后宮，秉承媽祖林默娘救苦救難的慈悲精神，始終採取捐贈米包龜，救濟弱勢家庭的優良傳統，讓這隻重達8800斤的米包龜僅提供觀賞，等元宵過後全數分送給有需要的人，而廟方精心設計的許願池、平安橋也吸引許多民眾前往祈福、拜拜。

慧洋海運總裁藍俊昇已經連續捐贈4年米龜，2023年兔年開春為搏好彩頭，更加碼到8800斤。米包龜經由疊龜師傅完成後，由總裁藍俊昇與夫人一起開光點睛，並配合習俗「摸龜頭，全民起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜身，年年升；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳；摸龜殼，事業頭路穩達達」的順序，一一點筆開光。

慧洋海運公司2022全年合併營收為249.13億元，自結全年稅前盈餘為105.99億元，每股稅前盈餘為14.2元，再賺一個股本，創下歷史新高表現。總裁藍俊昇表示，企業賺錢就要好好回饋社會，他雖然沒辦法照顧到每一個有欠缺的鄉親，但因為澎湖天后宮有宗教團體的救助機制，因此他捐贈米包龜，希望能幫助弱勢家庭的需求。