新華社27日報導，中國鐵建股份有限公司透露，春節期間，大陸許多工程建設者堅守一線未休，包括北京地鐵12號線所有車站和隧道區間施工建設收尾階段、山西亞洲規模最大單體露天鐵礦——太鋼袁家村鐵礦開挖、華東浙江寧波舟山港六橫公路大橋二期工程、西南雲南猛關高速公路建設工程，跑出兔年「加速度」。

在華北，北京地鐵12號線所有車站和隧道區間的建設進度均已超過九成，標誌著地鐵12號線已進入施工建設收尾階段。據參與設計單位中鐵五院專案負責人郎瑤表示，北京地鐵12號線全長約29公里，是橫穿首都北部的東西向骨幹線路。

春節期間，為保障工程安全與進度，同時不影響城市道路通行，在薊門橋站地下施工現場，200餘名設計、施工人員堅守一線，即時關注監測數據，防範湧水、湧沙、沉降過大等突發風險，加強技術指導，優化施工方案。

在山西，由中鐵十九局參建的亞洲規模最大的單體露天鐵礦——太鋼袁家村鐵礦項目也傳來好消息。據中鐵十九局項目負責人王繼野介紹，春節期間，450餘名建設者堅守崗位，運用自主研發的智控採礦管理平台，監控採場、運輸、爆破全流程作業，同時採用無人駕駛純電動自卸車運輸礦石，每天礦石開採量達7.3萬立方米，全力確保了鋼鐵生產供應。

在華東，在浙江寧波舟山港六橫公路大橋二期工程施工現場，雙嶼門特大橋通航孔主墩樁基施工正在緊張有序進行。此前，建設者將一根直徑3.5米、長34.8米、重93.9噸的永久鋼護筒順利打入主墩水域位置，拉開了主墩樁基施工的序幕，為雙嶼門特大橋主體結構施工打下堅實基礎。

據參建單位中國鐵建港航局專案負責人伍敏指出，寧波舟山港六橫公路大橋二期工程是連通寧波和舟山六橫島的陸路通道，包含雙嶼門特大橋和青龍門特大橋兩座世界級跨海橋梁。其中，雙嶼門特大橋連接六橫島與佛渡島兩座獨立海島，跨度1768米，是大陸最大跨度跨海橋梁。

在西南，由中鐵十五局參建的雲南猛關高速公路建設順利推進。據中鐵十五局項目負責人張博表示，春節期間，百餘名建設人員堅守現場，加快公路邊坡防護、路基填築、橋梁樁基、涵洞澆築施工。

猛遠至關累口岸高速公路是關累口岸與昆曼大通道之間的重要連接線，建成後對西雙版納州以及雲南主動融入和服務國家「一帶一路」倡議，加快沿邊開發開放，促進區域經濟社會發展具有重要意義。