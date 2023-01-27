總統蔡英文今（27）日上午10時在總統府正式宣布由前副總統陳建仁接替蘇昌，擔任行政院院長一職。蘇貞昌則將下周一（30日）率內閣總辭，陳建仁的新內閣團隊將於31日正式上任。

另外，副院長將由前桃園市長鄭文燦出任，前基隆市長林右昌則擔任內政部長。內政部次長陳宗彥接任政院發言人，原發言人羅秉成有望轉任法務部長。

行政院秘書長李孟諺將留任，交通部長王國材、經濟部長王美花、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫等財金首長以及農委會主委陳吉仲等人，均有重要政策待推動，都將留任。

至於府方人事，林佳龍出任總統府秘書長，因論文門備受爭議的國安局長陳明通則向總統請辭，由外交部次長蔡明彥接任。現任總統府秘書長李大維則決定回任海基會董事長。

對於前桃園市長鄭文燦接任行政院副院長一事，由於鄭文燦在台大國發所碩士在職專班的碩士論文遭人檢舉，台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。國民黨前台北市議員羅智強質疑，「平平都是抄襲」，為何林智堅「被黨放生」，鄭文燦卻是「步步高升」？怎會差這麼多？

網友接力腦補幫忙想原因，包括「畢竟一個是正台大畢業的，另一個靠包裝騙人騙太久！」「他搞出12億的鳥事都不知會扯出多少，只能先將他放一邊緩緩」、「一個硬拗，不承認錯誤；一個立刻承認錯誤坦白認罪」、「鄭文燦只抄一次，但林智堅抄兩次啊！」「只有派系，沒有是非」、「因為要卡賴」！

另有人諷刺，「因為林智堅造成一屍五命呀」、「大阿哥跟大學士當然不一樣」、「五根手指頭也都不一樣長啊！」、「抄手堅至少也要撈個教育部長阿！被註銷兩學位多不容易」、「別急，林智堅會有重用的！」「他們可能開始要論文抄襲除罪化」！