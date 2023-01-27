澎湃新聞報導，大陸旅遊平台攜程27日發布《2023年春節旅遊總結報告》顯示，這個春節，大陸旅遊市場交出3年以來最亮眼成績單。攜程平台上，春節期間國內外旅行訂單皆迎來3年巔峰，旅遊訂單整體較虎年春節增長4倍。

同時，作為跨境旅行放開後的首個長假，中國遊客迅速走出國門享受海外中國年，春節期間出境遊整體訂單同比增長640％，大陸旅客預訂境外酒店訂單量同比增長超4倍，跨境機票訂單增長4倍以上。相較大陸熱門景點的人山人海，一些尚處於價格低位且體驗舒適的海外旅遊產品吸引了首批海外過年遊客。旅遊資源充沛又熱情好客的東南亞成為春節檔大贏家。

上海方面，兔年春節，目的地為上海的整體旅遊訂單量同比去年同期增長61％，門票訂單量同比增長53％，跨省遊訂單量占比為55％。上海遊客的出境游訂單量同比去年增長244％。

「乙類乙管」後的首個春節，返鄉團圓或是旅遊過年都可以隨心出發。大陸國內各大火車站機場繁榮忙碌的景象再現，熱門旅遊目的地客流也迎來倍速復甦。根據攜程FlightAI平台數據，這個春節，民航客運量同比增長最快的城市包括九江、珠海、西雙版納、韶關、大理、中衛、舟山、麗江、九寨、白山。

在跨境旅行放開後，大陸國人海外旅行訂單在今年春節迎來明顯轉捩點。攜程數據顯示，今年春節，跨境機票訂單同比增長4倍以上。曼谷、新加坡、吉隆玻、清邁、馬尼拉、峇里島等成為最受中國旅客歡迎的跨國旅行目的地，均為東南亞目的地。

陽光、沙灘、美食資源充沛的東南亞，正在憑藉熱情好客吸引著大陸國內首批海外過年遊客。大年初一，春節期間首架中國包機從深圳抵達峇里島，印尼旅遊部和峇里島省政府在機場舉行儀式熱烈歡迎；大年初三，菲律賓旅遊部長和中國駐菲律賓大使在馬尼拉機場迎接來自廈門的旅客……熱情之下，春節赴東南亞目的地的中國遊客提升顯著。

攜程數據顯示，春節期間，出境遊機票訂單中，峇里島機票訂單同比增長30倍，新加坡增長8倍以上，馬尼拉逾5倍，曼谷、普吉島超4倍，清邁、吉隆玻近3倍。

國際旅行強勢回歸的首個春節，海外目的地也在積極備戰、應對中國跟團遊放開後的大量遊客到訪。據大陸央視消息，為迎接中國遊客，泰國普吉島上的大象營購入6頭大象並擴充營地及玩樂活動，疫情前會說中文的旅遊工作人員也紛紛被招回工作崗位。據泰國業者介紹，春節期間中國遊客的回歸仍是前兆，大規模中國旅遊團有望在三月、四月宋干幹節來到泰國。

過去三年，由大陸本地和周邊預訂占主導的春節度假趨勢在今年發生逆轉。兔年春節期間，攜程平台上跨省酒店預訂占比近7成，預訂量反超2019年春節。

在旅行過年受到更多青睞的這個春節，也有不少旅客提前預見了「人從眾」的國內各大景區態勢，今年選擇到海外迎接新春。兔年春節期間，大陸遊客預訂境外酒店的訂單量相比去年春節增長超過4倍。

其中，上述熱門跨國旅行目的地中，曼谷的酒店預訂增長顯著，春節訂單量同比增長超33倍，酒店單均花費則上漲了70％左右，一方面受到旅遊復甦的影響，另一方面則是由於旅客度假興致更濃，入住酒店的時間較去年更長。相比之下，部分大陸熱門城市的酒店花費則呈現了數倍的增長。

大陸旅客直言，「到海外過年一方面是因為很久沒有出國旅行，一方面則是受到價格因素的影響。春節期間去一趟東南亞的花費和到國內熱門城市旅遊的價格差不多，甚至更低。」

過年期間，熙熙攘攘的人潮大軍充斥了各大景區。大年初二開始，西安城牆、大唐不夜城、靈隱寺等景區開始發布限流通知。攜程數據顯示，兔年春節國內外的景區門票訂單皆迎來三年新高。其中，大陸國內各大景區門票預訂量同比暴漲3.2倍；海外景區門票同比增長超六成。除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等文旅資源富集的古城人潮如織，憑藉超高票量位列景區人氣前十城市。

此外，春節也是夜遊的高峰期。攜程平台上，夜遊景區門票量同比大增近三倍。賞燈、逛廟會、看燈光秀，燈火輝煌為春節增添了樂趣。根據平台搜索量，自貢·中華彩燈大世界、西安城牆新春燈會、上海2023年豫園迎新年（豫園燈會）、西安大唐芙蓉園新春大潮會燈會、北京龍慶峽冰燈、開封大宋武俠城萬歲山宋都大廟會燈會、成都青白江鳳凰國際燈會、2023瀋陽迎春燈會、深圳灣區超級燈會、南京中國秦淮燈會成為兔年春節十大熱門燈會。

除了景區打卡之外，這個三年來「最會玩」的春節也少不了各種嗨玩。比如「朋友圈裡一半的人都在的」三亞，租車自駕、遊艇出海都是基本操作了。攜程數據顯示，春節期間，三亞租車、遊艇相關旅遊產品的預訂量同比均增長超200％。

春節期間，跟團「團圓遊」也重獲生機。攜程數據顯示，春節假期跟團遊訂單同比增長4.2倍，平均每個團人數超3人，80％以上訂單是跨省遠途遊。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，隨著未來國際航班逐漸增加，海內外出行便利度愈發提高，預計到今年五一假期能看到明顯的市場爆發。