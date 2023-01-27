黑腳企鵝是唯一生活在非洲的企鵝，近年因棲地破壞、海洋汙染、過度漁撈等因素，2013年被國際自然保育聯盟列為瀕危物種。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

年節接近尾聲，不妨把握時間來走逛台北市立動物園裡受大小朋友歡迎的企鵝館，一睹牠們可愛的模樣，園方表示，上午9時30分至10時30分最容易看到企鵝游泳及洗澡，運氣不錯還能看見牠們高速在水中穿梭的模樣。

園方說明，企鵝是一種不會飛行的鳥類，在水中卻能穿梭自如，黑腳企鵝游泳速度平均每小時7公里，最高可達每小時20公里，能潛入水中的時間約2分鐘，游泳不僅能增強體魄，更是企鵝的重要生態樣貌之一，若太少下水游泳，很容易出現腳部相關疾病，像是趾瘤又稱禽掌炎。

為了黑腳企鵝們的健康，保育員必須鼓勵牠們多下水游泳，動物園也安排黑腳企鵝晨泳活動，一大早保育員就會請牠們到戶外活動場，可以看到有的黑腳企鵝在水下「咻~咻~咻」的游來游去速度相當快，有的在水面上洗澡、理毛，有如「大眾池」一般，十分逗趣。

近期動物園替黑腳企鵝安裝新的奈米氣泡機，豐富化牠們的照養環境，除了提高水中含氧量，也能淨化水質，有部分喜歡追求新鮮感的黑腳企鵝，還會故意來回穿過那些氣泡，看到企鵝們在水中游泳、拍打翅膀的樣子，真的就像鳥在天上飛一樣，只是牠們是在水中「飛翔」。

園方指出，黑腳企鵝是唯一生活在非洲的企鵝，近年因棲地破壞、海洋汙染、過度漁撈等因素，使黑腳企鵝野外數量急速下降，2013年被國際自然保育聯盟列為瀕危物種。

此外，時有所聞的「船隻漏油事件」，也對黑腳企鵝族群造成極大影響，漂浮在海上的油汙會讓企鵝的羽毛失去防水性而失溫、無法下海覓食餓死或因為理毛時吞下油汙中毒等，盼民眾在欣賞黑腳企鵝泳姿的同時，和動物園一起支持南非海鳥保育基金會，守護黑腳企鵝家族。