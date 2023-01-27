北市交通警察大隊表示，北市府貫徹「酒駕零容忍」目標，警方執法加強取締酒駕違規，統計2022年度取締酒駕違規計4484件，較2021年度取締3422件，增加1062件，另統計2022年酒後駕車交通事故，總計發生269件、死亡6人、受傷233人，較2021年度減少16件，呈現下降趨勢，顯示有效打擊酒後駕車違規，防制交通事故發生。

北市交大另提醒，春節連續假期期間，民眾與親友聚會飲酒機會增加，北市警方執法沒有假期，將持續規劃酒駕違規取締勤務，提醒市民朋友，酒駕新法自2022年3月31日起上路，除了機車、汽車10年內第2次累犯者，分別處以新臺幣9到12萬元高額罰鍰、吊銷駕駛執照3年不得考領及參加道安講習外，還有下列加重罰則：

酒駕致人重傷或死亡者，將沒入車輛。

10年內再犯者公布姓名、照片。

同車乘客連坐處6000元至1萬5000元罰鍰。

北市交大呼籲民眾，想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家，千萬不要心存僥倖駕車上路！

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