春節期間各大賣場湧入人潮，有網友在「新竹爆料公社」發文，指家人大年初四到大魯閣湳雅廣場，突然遭1名婦人帶來的狐獴咬傷，緊急就醫處置但還是驚魂未定。對此，業者表示，25日當天並未接獲民眾通報寵物咬人之受傷事件，但看到網路貼文後便介入了解，並協助後續追蹤，也呼籲民眾配合寵物不落地。

有網友日前在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指他的表哥在新竹大魯閣湳雅廣場，被1名婦人的寵物狐獴咬傷，網友指稱當下婦人雖然有牽繩，但狐獴在遙遠的地方突然暴衝，咬傷他表哥的手。

還有民眾稱曾有一名男子會帶「狐獴」到新竹商城逛街，引起關注。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

網友也在貼文中附上赴急診就醫的診斷書證明，根據他表哥的說法，狐獴咬傷人後婦人只有看了一眼傷勢，便隨即逃離現場，而且聽表哥說，這位婦人這幾天仍頻繁帶著狐獴在大魯閣湳雅廣場出沒，呼籲其他人要注意保持距離 ，特別要避免小孩被咬傷。

新竹地區不少民眾近日發現有名婦人會牽著寵物「狐獴」到百貨公司逛街，民眾好奇上前看狐獴遭牠咬傷手指，目前已發生多起咬傷事件。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

底下網友也紛紛留言，在新竹各賣場都有看過有人遛狐獴，也認為飼主「拉著繩在地上行走實在不妥」、「小孩因覺得可愛或好奇都會想要接近」，但知道狐獴可能有攻擊性之後，之後會特別小心要保持距離。

針對這次狐獴咬傷人的事件，大魯閣湳雅廣場指出，1月25日當天大魯閣湳雅廣場並未接獲民眾通報寵物咬人之受傷事件，但在看到網路貼文後，便同步介入了解，並協助後續追蹤。

業者也表示，館內不開放民眾攜帶寵物進場，但基於近年來配合推廣寵物友善環境，再次呼籲如民眾攜帶寵物，請確實使用籠裝或推車，確保寵物不落地，避免影響其他民眾。