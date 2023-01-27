蔡英文總統27日上午宣布由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣，並給予4大期許，外界關注也蘇內閣總辭和交接時程。對此，行政院發言人羅秉成稍早表示，前院長蘇貞昌將於1月30日上午召開臨時院會率內閣總辭，並於同月31日上午辦理新、舊內閣交接儀式。

新閣揆陳建仁將與前桃園市長鄭文燦搭檔組閣，原祕書長李孟諺留任，與其籌組政院鐵三角，預計在本周六前完成內閣團隊的人事布局。陳建仁結束上午總統府記者會後，也隨即於下午展開約詢，期望盡快敲定相關人士。

按當前規畫，前基隆市長林右昌將擔任內政部長、內政部次長陳宗彥接任政院發言人；女性閣員人數將提升，民進黨立委管碧玲將任海洋委員會主委，經濟部長王美花與勞動部長許銘春均獲留任。

國安團隊部分，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、國安會祕書長顧立雄、陸委會主委邱太三等國安團隊均規畫留任。其他的財經首長亦可望續任，包括國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、主計長朱澤民，而前財長蘇建榮回校教書，代理部長阮清華將真除。