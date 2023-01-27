內容包含美容美髮、電腦資訊、餐飲服務、專業服務、專業設計及照顧服務等種類。（台南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

為了助失業者找頭路，台南市政府勞工局主動出擊，今年將辦理超過70班次的職業訓練課程，內容包含美容美髮、電腦資訊、餐飲服務、專業服務、專業設計及照顧服務等種類，預計3月底開始招生；此外，符合特定對象失業者參加職前訓練，費用可獲全額補助。

市府勞工局表示，除了辦理就業服務、徵才媒合外，更推動人才培育訓練課程，協助失業者訓後就業，開辦失業者職業訓練至今已辦理452班次，自2017年開辦照顧服務員職業訓練，已經培育5791名照顧服務員，並採取訓用合一策略，結合用人單位辦理就業媒合、協助就業，訓後就業率達8成以上。

勞工局今年辦理70班次的職訓課程，另因應新住民、中高齡就業需求，特開辦形象整體造型設計的新住民專班，及坐月子照顧服務人員的中高齡專班，凡符合特定對象失業者，如獨力負擔家計者、中高齡者、長期失業者、原住民、身心障礙、低收入戶等，參加職前訓練可全額補助訓練費用，而一般失業者參加訓練則補助80％。

勞工局說，相關課程資訊可於3月底至永華市政中心、民治市政中心以及所轄各就業服務台索取招生簡章，或至「勞工局職訓就服中心」網站以及「台灣就業通」查詢。