醫藥記者王瑞玲自從小甜甜退出教會後，便不斷砲轟宋逸民主理的教會「藝起發光」，最近適逢農曆新年，她也透露開始休息，儲備腦力和體力，以便之後要「對抗大鯨魚」。豈料，昨(26)日她突然曬出一張裸背泡湯照，大尺度照片讓眾人目不轉睛，不過王瑞玲強調「看池子啦！看錯重點」，掀起網友討論。

雖然王瑞玲放上瘦20公斤的白皙裸背泡湯照，讓粉絲紛紛讚美好身材，但文字內容直指出該飯店有5大缺失，房間沒冷氣也沒暖氣、插座螺絲掉下來，號稱溫泉飯店但打開水龍頭，水質都像自來水，甚至房間牆壁開始大漏水，連浴巾都擋不住的湧出。她提到自己去年12月26日住到28日，花了26000元，結果住到一肚子火，得不償失。

王瑞玲在房間裡已經傻眼到不行，怎料到飯店附設的4個大眾池，「分別是39度、23度、37度、40度，水溫和標示的溫度完全對不上，不是燙得下不去，就是冷得像打哆嗦，這還不打緊，4個池子裡面都是『沙子』」，因此她在退房時告知櫃台人員，她會在Google 評價只會給一顆星。

王瑞玲文末強調，「如果你們和我一樣，要請主管說明，那是不可能的！因為他們自己都搞不清楚誰是主管！而且他們知道你不是回頭客，所以覺得你被騙一次就會算了！這種品質，一晚2600元都不值得！」並稱該飯店名副其實的金玉其外，敗絮其中。