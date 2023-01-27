現代人若嘴巴破洞多處會擔心是否罹患口腔癌，但也有可能只是因牙刷久未更換的問題。外科醫師陳榮堅表示，一名男性因嘴巴內有好幾個破洞，本身有菸酒習慣，擔心罹患口腔癌，所以求診，結果原來是「牙刷都沒換」導致牙刷有很多細菌讓嘴內傷口不易痊癒，因此提醒民眾要定期更換牙刷。

陳榮堅在其臉書粉專上表示，一名40多歲的男性來看診時，嘴巴裡有好幾個破洞，因為有菸、酒的習慣，所以很擔心自己罹患口腔癌；他看男子嘴巴破洞的狀況確實不太正常，且數量多，因此幫該男子做切片檢查，但切片結果是良性沒有異常的地方。

陳榮堅接著表示，因男子有菸酒習慣應該是缺乏維生素B，但抽血結果也沒有維生素B低下的情況，於是他就先開口內膏給男子，但隔了一周，男子口腔破洞的情況仍未好轉。陳榮堅在期間遇到牙科醫師，請教了該問題，牙醫告知應是「牙刷都沒換」的關係。

後來男子回診時，陳榮堅建議他更換久未替換的牙刷，一周後男子再次回診，嘴破的傷口就剩下2個。陳榮堅提醒，陳舊的牙刷會有很多細菌、黴菌，如果剛好嘴巴有傷口就不容易痊癒。

牙醫師黃文龍也曾表示，牙刷3個月就應該換，以免牙刷放太久，病原孳生，刷牙反而吃進細菌和病毒，導致健康問題。

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