根據市場研究機構IDC公布，去年全球手機出貨量達12.1億支，創下2013年來新低紀錄。涵蓋年終購物旺季的第四季出貨量大跌，但蘋果仍穩坐全球手機龍頭寶座。

IDC指出，由於消費者需求大幅萎縮、通膨和經濟不確定性，造成去年全球手機出貨量創下2013年來新低。第四季出貨量為3億支，年減18.3％，寫下史上最大單季降幅。

蘋果第四季iPhone出貨量為7,230萬支，年減14.9％，以24.1％的市占率位居全球手機龍頭。三星電子出貨量年減15.6％，達5,820萬支。