落實幸福生養環境，台東縣政府自2021年起提供弱勢家庭產婦免費月子餐，至今已協助93位產婦減輕經濟壓力。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

婦女生產後多數選擇在產後護理之家或請月嫂到家服務，但高額費用讓弱勢家庭難以負擔，台東縣政府自2021年起提供免費月子餐，至今共服務93位經濟弱勢產婦，減輕經濟壓力。縣長饒慶鈴表示，台東縣府提供免費育兒到宅指導及免費月子餐，落實台東幸福生養環境。

饒慶鈴說明，為減輕家庭負擔，秉持「妳生孩子，縣府幫妳輕鬆做月子」初衷，縣府2020年起推動「育兒指導到宅服務」，針對縣內家中有6個月以下嬰幼兒家庭，提供原則8小時的免費到宅服務，育兒指導員依申請者需求進行育兒指導、幫嬰兒洗澡或餵食、簡單家務協助、陪同就醫（回診）等服務，歷時3年共服務1217位媽媽、服務總時數達1萬1593小時，目標達成率135％。

自2021年開始，針對低收中低收及經濟弱勢家庭（含新住民）產婦，提供3至5天免費月子餐送餐服務，開辦至今共有93位媽媽接受服務，其中包括單親媽媽、隔代教養、在學生等，透過月子餐的送餐服務，即時提供產後媽媽所需營養補充，減輕經濟壓力，並有專人輔導申請育兒指導到宅服務，協助媽媽盡快回復身心狀態。

民政處說明，為解決目前少子化困境，縣府積極推動各項育兒政策，包括幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創類公共化政策，讓公私托嬰月費一致等，提升台東縣出生人口。去年出生人口數，台東為全國唯一逆勢成長縣市，縣府也會持續努力，建構安心、願生能養的友善環境。