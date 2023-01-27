有民眾在網路論壇「爆料公社」PO文表示，龍井區中華路二段、中圳路口深夜有改裝車競速飆車，「大過年一次來三天…讓人家覺得改裝車就是沒素養！」，對此，烏日警分局回應，經調閱相關路口監視器，未發現有競駛情形，已鎖定11部疑似改裝排氣管車輛，聲響過大影響安寧，後續將擴大調閱範圍，持續追查違規車輛。

改裝車炸街競速惹民怨 烏日警分局鎖定11車

有網友PO文指稱25日凌晨2時於龍井區中華路二段、中圳路口有改裝車競速飆車，「我真的很想問問…，平常一個月來一兩次，大過年的一次來三天，是不是真的吃飽沒事幹」，更表示，「改裝車真的沒有不好，身邊還是有很多愛車人士，但是你們這樣毀壞改裝車的名聲，讓人家覺得改裝車就是沒素養！」

對此，烏日警分局龍井分駐所所長林柏豪表示，當日並未接獲該路口相關報案，經調閱相關路口監視器，檢視影像內容並未發現有競駛情形，目前鎖定11部疑似改裝排氣管車輛，聲響過大影響安寧，後續將擴大調閱範圍，持續追查違規車輛。

林柏豪也強調，本案將通知可疑違規車主及駕駛，到案說明、依違規事實舉發或寄發勸導書，若有改裝狀況併函請監理機關針對進行裁罰。烏日警分局已對轄內易發生危險駕駛高發路段、時段，再規劃巡守、測速照相等攻勢勤務，以遏止危駕滋擾情事發生。

警方呼籲，用路人夜間車遊務必遵守交通規則，維護道路交通安全。車輛改裝噪音影響當地居民安寧，更易造成交通危險，警方將持續加強防制取締勤務，嚴正執法，請切勿以身試法。