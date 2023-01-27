新春雲林縣肉品市場毛豬開紅盤，每公斤約83元價格平穩。（雲林縣肉品市場提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣肉品市場27日開工，拍賣第1頭毛豬開紅盤，重115公斤每公斤100元，為豬農們搏得1個好彩頭，當日共拍賣2700餘頭，每公斤平均價格約83元，肉品市場表示過年前每公斤豬價最高達86元，近期豬價平穩，民眾可多採買品質優良的雲林豬肉。

雲林縣肉品市場新春年假休市，27日開工拍賣第1頭毛豬，特別選了1頭標準規格毛豬，買家加碼以每公斤100元搶購，為自己與大家搏個好彩頭。最後共拍賣2700餘頭，每公斤平均價格為83元左右，價格平穩。

市場總經理黃加安表示，過年前許多豬肉供應商事先大量購買以確保供貨充足，且過年期間休市，豬農們還有許多豬隻等待出貨，因此27日開工首日貨源充足，拍賣情況良好，現場不時傳出歡呼聲。

黃加安說，30日年假結束大家開始上班，機關、學校供應團膳，因此豬肉需求量會增加，但因貨源充足，因此價格不會有太大起伏，預估保持在每公斤82至83元，民眾可趁著價格平穩多多採購。

黃加安指出，目前全台養豬頭數約537萬頭，雲林縣約有156.3萬頭全台最多，近年來雲林肉品市場為打響雲林豬肉，成立「雲饗豬」品牌，各種產品具備零瘦肉精、無藥物殘留、2項以上認證等特點，打造豬肉界精品。