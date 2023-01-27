台灣藝人安于晴赴泰國旅遊稱遭當地警察無故勒索，泰國警方表示，1月4日凌晨在曼谷臨檢站攔下安于晴一行人，一切程序合乎規定，也沒有如安于晴所指警方勒索金錢。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享泰國旅遊搭車遭警察臨檢的經驗。她表示1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被攔截，警方找各種理由指一行人有罪，不讓她和友人使用手機尋求援助。

安于晴指在場耗了一個多小時，後來才明白警察只是要錢，還說不是普通警察，是「比較貴」的警察；泰警演了一個多小時的戲，最後他們數了2萬7000泰銖給警察，避開攝影機交錢才能離開。

泰國網友近日把安于晴的限動文譯成泰文在社群媒體公開，引起關注。泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）昨天表示，安于晴一行人12月29日抵達，1月5日離境，住在通羅區（Thonglor）的旅館並雇用廂型車做交通工具，警方會找司機問話，確認她的說法。

阿查勇表示，會仔細調查這件事，如果警察真的犯罪，無需等受害當事人報案，會立刻對這些警察採取法律行動。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，曼谷市警局副局長山倫（Samroeng Suanthong）26日表示，安于晴指的臨檢站是因應新年假期設置，警方1月4日凌晨1時攔下一行人，檢查車上是否有違禁品，程序一切合乎規定。

山倫表示，安于晴喝醉且無攜帶護照，表示朋友會送護照，但等了一個小時沒人出現，由於一行人說中文，警方說英文，溝通不良狀況下，雙方火氣越來越大。

後來警方要求一行人打開包包，發現裡面有電子煙器具，警方告知這類器具在泰國屬非法，由於之後警察必須移動臨檢站，因此決定讓他們離開，未採取任何法律行動，也沒有如安于晴所指的警方勒索。

山倫說，監視器畫面顯示警方在臨檢站攔下安于晴等人的車子，但沒有帶任何人離開臨檢站到無人巷弄要求金錢。（編輯：廖漢原）1120127

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