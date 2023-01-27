依性別工作平等法規定，符合相關條件時，雇主應給予生理假、產假、育嬰留職停薪、育嬰留停復職、產檢假、陪產檢假、哺集乳時間、家庭照顧假、彈性工時等權益，且雇主不得拒絕，據統計，近5年共受理553件申訴、成立138件、開罰883萬餘元，其中2021年就開罰250萬元、為近5年來新高。

據2021年統計，最多民眾申訴性別工作平等法工作平等措施為「生理假」、其次為「育嬰留職停薪」及「育嬰留職復職」等，申訴案件分別有30件、25件及24件。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，近年來修正性別工作平等法新增如「陪產檢假」等假別，雇主可能未注意，此外最常見為「生理假」可能是雇主要求相關證明涉嫌刁難等，性別工作平等法的假別雇主皆不得拒絕，只要雇主稍有不慎就可能容易觸法，加上近年勞動意識抬頭，申訴也增加所致。

此外，性別工作平等法要求雇主雇主於知悉職場性騷擾情形時，應採取立即有效糾正補救措施，否則可處10萬至50萬元罰鍰，光2021年就開罰64件、64萬8000元，黃維琛說，此條重點在於「立即」及「有效糾正補救措施」，雇主可能知悉後事隔多日才處理，也有可能未有有效的措施，勞動部也訂定「事業單位工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法範本」供雇主參考，提醒雇主可依範本處理相關情事。