新春之際，總統府今日正式宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長。民眾黨立委賴香伶27日直言，此發展並未讓人意外，甚至沒有新意，理由在於2022年選後迄今，民進黨到現在仍未讓人看到革新的誠意，就算行政院長換人又如何。她也呼籲，蔡英文總統的「第九局」別再拖延重要施政，否則人民選票會作出裁判。

賴香伶指出，陳建仁過去形象尚稱清新，除了為高端疫苗強力辯護，必將成為各界監督的重點外，其他領域目前並未有太多爭議，而新任閣員名單多是前縣市首長等熟面孔，4年前民進黨敗選後的內閣改組型態相似，也就是說，地方縣市選舉確實已具備中央執政的「期中選舉」格局。

賴香伶說，民進黨過去自詡的檢討能力，卻反常地並未在2022年的敗選後展開，通篇3843字的敗選檢討報告摘要，僅有林智堅的論文案被具體點名，卻沒說當初是如何全黨挺一人，對於蔡英文總統的執政不力，更是隻字不提。也難怪有人說民進黨變了，沒有真正反省的執政，當然無法讓人看見新局。

「陳院長的第一局，其實是蔡總統的第九局。」賴香伶說，這是客觀的侷限，會不會反應在後續的執政，值得關注。為了國家、人民好，她還是要提醒陳建仁，若要扭轉情勢，絕對要拿出行動來證明，尤其是執政傲慢的問題一定要改。

她列舉，如蔡總統承諾過的「礦業法」、「最低工資法」，至今仍未完成立法，而民眾黨黨團在上週就2023年度總預算審查時，所提「督促最低工資法立法」的提案，卻在多數黨的人數優勢下被否決，令人費解。難道執政黨不想通過「最低工資法」嗎？還有攸關千萬勞工老年保障的勞保年金改革，這對曾任年金改革召集人的陳院長來說，絕對不陌生，也沒有理由再拖。

最後，她語重心長表示，還是要提醒執政黨跟陳院長，多數固然可以輾壓少數一時，但不代表是非對錯，人民的選票終究會作出裁判。