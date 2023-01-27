寒流增強力道，氣溫急遽溜滑梯，彰化縣消防救護車疲於奔命，統計從26日早上8點到27日早上8點，24小時內，全縣已經有61件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適送醫急救，其中1男、1女到院已經OHCA，年紀最大是75歲、最小68歲，是否因溫差過大造成猝死，救護人員無法判定。

氣溫急凍，彰基、秀傳等各大醫院的急診人數都暴增，彰化縣消防局統計，從26日上午8點到20日上午8點，24小時之間，非創傷送醫多達61件，其中2件救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，2件OHC分別是溪州鄉75歲女性和彰化市68歲姓。

彰化縣消防局統計，執行急救，每日平均為54件，非創傷性OHC平均為3件，這波寒流，救護增加，但到院死亡案件沒有明顯增加現象。

各大醫院醫師和彰化縣衛生局也都呼籲，冬季要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其，老人家心血管比較脆弱，容易心肌梗塞，起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身，一旦發現身體不適就要盡快就醫。