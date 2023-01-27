日文女神長瀨昆妮時常在社群平台上更新一些自己的養眼美照大方給粉絲送福利，擁有不少粉絲支持，更獲得「最兇日文老師」的稱號。近期《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台熱映中，引發不少網路討論聲浪，對此她也趁機搭上這波熱潮，扮起真人版「赤木晴子」，讓網大讚。

長瀨昆妮25日在臉書上曬出多張身穿學生服的照片，寫下：「晴子打的不是籃球，是稱霸全國的青春」等字句，原來是搭上近期《灌籃高手》的趨勢，扮演起漫畫中陪伴在籃球隊身旁的女角色「赤木晴子」，只見照片中，她一頭火紅色的長髮，拿著籃球，身穿短版學生服，大肆秀出胸前兩團渾圓上圍的服飾設計，更讓網友們看的眼睛大吃冰淇淋。

貼文一出後，引發網友熱烈回應，紛紛在留言區寫下：「這個晴子太『胸』了」、「你穿這樣打球是想要迷死誰」、「難怪會想說教練我想打籃球」更有網友歪樓詢問是在哪個籃球場，想和「晴子」一起打籃球重溫漫畫中的經典場景。

事實上，長瀨昆妮在除夕時(21日)也在社群平台上曬出身穿紅色緊身長禮服的打扮向粉絲們拜年，喊話：「我今年都不收紅包，因為我只收你這個小寶寶。」大方在過年期間送福利，而相當曖昧的字句，也讓網友們充滿無限的遐想。