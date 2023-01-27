年僅24歲的新北市永和區永福里長陳紫渝，外型亮眼被網友封為「最美里長」。從宣布參選後即話題不斷，陳紫渝接受《網路溫度計》專訪時表示，里長是她出社會的第二份工作，她在競選過程中，學習到很多人情世故與溝通技巧。

陳紫渝在這場「地方型里長選舉」，不僅拚出亮眼成績，更讓自己成為全國知名度最高的里長之一，因此在專訪時，陳紫渝表示，大部分的人都是因為參選里長而認識她，因此，她認為網友對她討論度最高的熱門關鍵字應該是「里長」，但正確答案是「最美」，陳紫渝感到相當意外。

陳紫渝勝選就任後，臉書開始發布每日里長公務行程與活動，仍有相當多粉絲留言互動，而她的人氣未來還能居高不下嗎？中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，勝選後，陳紫渝維持聲量有兩個前提，第一，臉書等社群平台要持續經營保持熱度，積極拋出一些創意行銷活動，搶攻媒體版面，像是年曆或是里民聯歡活動等，創造流量和人潮；第二，選民服務要很紮實，不能讓大家覺得她是花瓶。

2022年當選里長聲量暴增！最美里長陳紫渝聲量飆出最高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/15～2023/01/10）統計調查，陳紫渝網路聲量最高點出現在2022年11月26日，共1萬242筆討論。當天她以788票擊敗欲爭取連任的對手，順利當選永福里里長。陳紫渝表示，謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，也感謝大家願意給她機會為民服務，強調自己一定會認真負責，為永福里打拚。對於陳紫渝的爆紅，被封為「最美里長」，有網友認為選民是因為陳紫渝年經漂亮，因此把票投給她，批評是「一群不理智的選民」。但另外也有一派網友力挺陳紫渝，認為鼓勵年輕人，給年輕人參政機會並非壞事。

競選服務處成立大會成粉絲見面會！陳紫渝「空戰」成績亮眼

陳紫渝網路聲量第二高峰為2022年11月13日，共5,210筆討論。她在選前狂打「空戰」，吸引「全台里民」的支持，競選服務處成立大會宛如粉絲見面會，當天湧入逾百名鄉親力挺，現場眾人高喊「陳紫渝，凍蒜」，氣氛沸騰。

而陳紫渝聲量另一波高峰出是在2023年1月2日，共2,071筆討論。陳紫渝就職里長後，依舊話題不斷，當天後援會發送限量1千份的「2023年紫渝年曆」，一早就吸引許多支持者到場排隊瘋搶，前200名還可獲得陳紫渝簽名與合照，但後來發現網路上有人兜售年曆，開價超過2千元，由此可見，陳紫渝的人氣相當旺。此外，陳紫渝受訪時開口唱了一句宇多田光的〈First Love〉，好歌喉也引起網友關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳紫渝網路熱門關鍵字 「最美、里長、老婆」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/15～2023/01/10）統計調查，陳紫渝近半年網路熱門關鍵字圍繞在「最美、里長、候選人、甜美、老婆」。因為陳紫渝一開始在媒體曝光時，即被封為「最美里長候選人」，吸引大批網友目光，許多人紛紛在相關貼文下搞笑留言，「我老婆紫渝太美了」等等，種種幻想文以及留言都引起不少人討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月15日至2023年01月15日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳紫渝』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。