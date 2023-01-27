自媒體時代問世，現在只要擁有一台智慧型手機，人人都可以根據喜好經營社群媒體、YouTube頻道，觀眾也能藉由創作者的視角踏出生活圈，不論是美食料理、出國旅遊，還是美妝頻道、歷史百科，都能讓粉絲在獲取新知的同時，達到寓教於樂的最終目的。

回顧去（2022）年，你關注了哪些人氣YouTube頻道呢？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看去年20大YouTuber排行榜上的網紅有哪些吧！

No.10 黃氏兄弟

「黃氏兄弟」由哥哥黃雍哲、弟弟黃挺偉搭檔組合，自從2017年創立頻道以來總頻道訂閱人數已突破212萬，兩人以「做一個有溫度的人」為理念，拍攝《上課不要偷吃》、《兄弟互整》、《改造房間》等系列影片皆深受好評，先前跨域製作首張單曲MV《不專心》，觀看次數截至今日也衝破2千萬次。

在去年一整年中，網友討論度爆表的影片來自於2月10日哥哥哲哲生日時，弟弟瑋瑋執行「24小時突襲壽星送生日禮物」計畫，讓哲哲受訪時也眼眶泛淚直呼「好感人」，粉絲們紛紛留言獻上祝福，「這個生日企劃也太猛了吧！真的好感動」、「這次的生日企劃辦好大，竟然有20多位創作者來慶祝」。

No.9 Toys

網路遊戲實況主兼YouTuber「Toyz（劉偉健）」曾奪下英雄聯盟2012年賽季世界大賽冠軍，自帶光環的他在2014年隨即創立YouTube頻道，除了製作遊戲題材影片，另外也以「美食公道伯」系列開闢頻道內容，對於米其林餐廳踩雷的犀利評論也時常受到觀眾議論。

繼毒品風波後，去年1月15日Toyz被爆出不滿遭羈押後，公司負責人未經同意更改社群媒體帳號，因此提出訴訟。後來負責人出面表示兩人決裂原因其實是詐賭賠償金喬不攏，直到後來Toyz在YouTube頻道宣布已和對方達成和解並取回社群帳號，紛爭才暫時落幕，鄉民對此也回應，「恭喜雙方和解，希望能抽GOGORO」、「和解是好事啊！多一事不如少一事」。

No.8 這群人TGOP

說到團體型YouTuber，許多網友都會聯想到紅遍全台的百萬網紅「這群人」！因為成員們高中、大學多半為戲劇科，加上又是同班同學，透過貼近觀眾生活、寫實又幽默的短劇風格，成功成為全台第1組達到200萬訂閱的YouTuber，展榮、展瑞、茵聲、尼克、董仔、木星也都分別創立個人頻道，吸引更多粉絲關注追蹤。

去年4月1日適逢愚人節，展榮、展瑞也特別和黃氏兄弟、阿滴英文、眾量級CROWD等YouTuber合作，分享「我們把頻道賣掉了」影片，不僅讓觀眾看完會心一笑，也讓許多人稱讚展瑞模仿阿滴拍片非常有趣，「展瑞學得蠻像的欸」、「這部影片真的很還原阿滴在Google的拍攝欸，不管是台詞或是訪談成員」。

No.7 WACKYBOYS 反骨男孩

受到年輕世代歡迎的團體型YouTuber「WACKYBOYS 反骨男孩」最初由酷炫、孫生和偉哥組成，一開始原本以當藝人為目標，後來在YouTube找到創作領域，以模仿節目《中國有嘻哈》影片「台灣有嘻哈」竄紅，儘管遭到少數音樂人認為是在拿饒舌開玩笑，不過還是在社群媒體上掀起網友轉發討論。

反骨男孩成立至今也加入琳妲、培根、蕾菈、艾瑞絲、陳語謙等多位團員，去年5月雙胞胎成員「軒姐宸妹」參與Joeman「Joe是要對決」剪髮挑戰，髮型師Andy根據妹妹蔡艾宸的頭型設計髮型，沒想到卻被眼尖網友抓包妹妹眼眶泛紅、疑似落淚，被網友質疑「不夠敬業」，雖然造成爭議，不過後來有許多觀眾出面緩頰「他要剪的人才17歲，剪這種髮型換做是誰都不能接受吧」、「喜歡大眾髮型當然覺得不好看，但有個性、喜歡跟別人不一樣就會很適合」。

No.6 韓勾ㄟ金針菇

「大家好～我是韓勾ㄟ金針菇」，熟悉的開場白映入眼簾的是來自韓國的YouTuber「金針菇」，自從來到台灣就讀台大中文系後，她便於2018年開始進行YouTube頻道經營，拍攝韓國奶奶來台品嚐美食、旅遊的影像紀錄，最後一集釋出更是讓粉絲們大讚「18秒就完勝其他YouTuber」、「光是預告片，就足以讓人感動」。

如今金針菇從小黃屋搬到寬敞明亮的租屋處，訂閱人數也突破120萬人，去年和全家便利商店合作推出大飯糰、包子等聯名商品更是帶動討論話題，有PTT鄉民曾好奇發問「韓國金針菇為什麼突然在台灣爆紅？」，不少粉絲也點出關鍵原因，「之前有跟脫北者聊天啊，那時候爆紅的」、「脫北及來台阿嬤那幾部點閱暴增」、「有種說不出的觀眾緣啊」、「算男女通吃的類型吧」，截至今日為止韓勾ㄟ金針菇總點閱數也暴增1.5億次，可謂新一代當紅炸子雞！

No.5 飆捍 館長成吉思汗

海軍陸戰隊中士副排長出身的「館長」陳之漢，自從2007年創立「館長成吉思汗」頻道以來累積109萬人訂閱，後來在2014年開設健身房「成吉思汗健身俱樂部」，讓更多台灣人關注體育賽事，此外也建立服飾品牌「惡名昭彰（Notorious）」，販售機能飲料、乳清蛋白等商品，在直播時敢嗆又敢言的風格也成為媒體焦點。

去年館長針貶時事獲得廣大關注，儘管被外界形容是「政治變色龍」，不過在去年合體時代力量立委黃國昌受到熱烈迴響，12月3日又因開直播逐字回應立委陳明文聲明，爆料當紅YouTuber都有在接民進黨標案，引發社群正反兩極討論，「支持館長直接說出來」、「真的話快爆出來」、「只剩館長願意為正義發聲」。

No.4 嘎嫂二伯＆蔡波能's Daily

蔡阿嘎的妻子「嘎嫂二伯」（李佩潔）在就讀大學期間於前立委張花冠競選總部打工，外型甜美的她當時也瞬間爆紅，後來跟隨蔡阿嘎的腳步成立「嘎嫂二伯＆蔡波能’s Daily」，除了分享小兒子蔡波能的可愛日常，也樂於和粉絲介紹自己的育兒寶典，成為許多新手媽媽訂閱的YouTube頻道之一。

嘎嫂二伯前（2021）年4月成立「Hahababy」品牌前就曾拍攝「二伯手作小教室」系列影片，讓觀眾在家也能跟著DIY手作實用小物，品牌成立後除了標榜MIT製作，嘎嫂二伯也參與市集擺攤義賣，讓網友感動直呼「把賺來的錢捐公益，不論是觀眾或是社會團體都有回饋到」、「感謝二伯堅持傳統產業～支持台灣製造」、「很喜歡出任務的企劃」。

No.3 蔡桃貴

人見人愛的蔡桃貴雖然年僅4歲，卻已經擁有「最小YouTuber」、「最小網紅」的響亮頭銜，從蔡桃貴出生開始便有許多「願意等他長大」的姊姊們簇擁支持，不僅在第2屆走鐘獎以「超可愛大師」接龍姓名影片奪得最佳男主角獎，也打破YouTube百萬訂閱里程碑，超萌模樣更是圈粉無數！

雖然先前蔡阿嘎與嘎嫂二伯預告蔡桃貴上學後就會慢慢減少在鏡頭前曝光次數，但去年有眼尖觀眾發現蔡桃貴上幼稚園卻仍活躍於影片中。有觀眾出面說明，「蔡家本來就是日常生活類型，小孩就是他們生活的一部分，難免會拍到吧」、「蔡阿嘎本來就是囤片大師，說不定等桃貴上幼稚園上了一兩年還會有以前的片」，蔡阿嘎也在後續影片中強調未來會以不同形式分享育兒生活。

No.2 阿翰po影片

若是提到2022年最具代表性的創作者，不少網友都會聯想到百萬YouTuber阿翰（曾文翰）！阿翰以自創虛擬角色「薯條妹」闖出名號，去年則以算命阿姨廖麗芳經典的「九天玄女降肉」台詞深植人心，「算命阿姨九天玄女之天女散花」影片爆紅後還成為網路時事流行梗，YouTube觀看次數截止目前為止也突破1,211萬次。

阿翰本人去年也受邀參與第57屆金鐘獎開幕特輯影片錄製，除了攜手主持人曾寶儀、國師唐綺陽完美串連5部入圍戲劇節目獎的作品，影片曝光後更是深受觀眾稱讚，「我有預感下屆金鐘，阿翰就會入圍了，太精彩」、「從薯條妹到現在，一路以來你的才華大家都看在眼裡，有現在的成就，我想大家都很替阿翰開心」、「會唱歌會演戲還有主持的潛力，期待有朝一日可以看到阿翰拿完三金」。

No.1 蔡阿嘎

被譽為「YouTuber界長青樹」的網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）是許多創作者的模範，2008年時先是以愛台灣為主題創作影片，例如中華隊因八搶三輸韓國，讓他憤怒燒毀Roots、騎車碾爆三星手機，在YouTube圈成為家喻戶曉的網路紅人。接著蔡阿嘎陸續推出「嘎奇麥唬爛」、「嘎名人落台語」有趣又實用的影片，婚後推出蔡桃貴的成長日記，甚至大手筆找來其他YouTuber參與「環島挑戰號」，也讓蔡阿嘎頻道創立15年來人氣居高不下。

蔡阿嘎長期深耕YouTube領域也不忘回饋粉絲，去年甚至將聖誕公關禮物抽獎送給粉絲，讓觀眾留言「謝謝台灣山下智久回饋粉絲們」、「嘎哥真的是我第一個關注的YouTuber」、「嘎哥果然是嘎哥，不僅疼愛員工們還那麼照顧粉絲，太愛了！」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。