西班牙國王盃8強迎來重頭戲，由皇家馬德里主場交手馬德里競技，不過這場眾所矚目的馬德里德比，在賽前卻傳出駭人聽聞的事件，在皇馬訓練場附近的一座橋上，一位身穿小維尼修斯（Vinícius Júnior）球衣的人影呈現上吊狀態，不過仔細一看發現這是一個假人模型，當地警方立即展開調查，而西班牙足協、西甲聯賽以及兩支俱樂部都發出聲明譴責這一事件。

Waiting to see how this is also somehow Vinicius's fault. pic.twitter.com/Xya7VZC85I — Kiyan Sobhani (@KiyanSo) January 26, 2023

假人上方的布條寫著「馬德里恨皇馬」，顯然馬競球迷的嫌疑最大，小維尼修斯也得知了情況，不過他完全專注在接下來的比賽中，而這位巴西邊鋒的立場也與過往相同，希望犯案者可以得到相對應的懲罰，而不是只有官方的聲明。

敵方球迷不喜歡小維尼修斯得分後的慶祝動作，認為這不尊重對手，還把他的行為比喻為猴子，因此小維尼修斯並不受對方球迷喜愛，他生涯至少3度遭到種族歧視，其中一次就是在馬競主場，去年9月小維尼修斯在角旗區與隊友一起跳舞，被馬競球迷瘋狂辱罵，激進球迷甚至朝著皇馬球員丟東西。不過針對小維尼修斯的種族歧視案，馬德里檢察官認為這不構成犯罪，因為這些辱罵只持續了幾秒鐘的時間。

最終皇馬在比賽上替小維尼修斯出一口氣，這支歐冠聯賽王者落後1球的情況下，在下半場及延長賽倒趕3球完成逆轉，與巴薩隆納、畢爾包及奧薩蘇納攜手晉級國王盃4強。