製造業職缺數減少中！據勞動部統計，去年11月公立就業服務機構新登記製造業職缺僅有2萬9880人，為2013年以來同期新低，但受惠於疫後復甦、缺工潮等，內需服務業的住宿及餐飲業新登記職缺數創下2013年以來新高，勞動部官員表示，因為缺工等原因，服務業薪資可望進一步提高。

據勞動部調查，今年第一季全體企業預估將淨增加人力需求5.1萬人，較去年年10月底減少，為5季以來低點，主要原因為全球消費動能疲軟、外需產業人力需求減少所致，其中製造業為近9季以來新低、僅達1萬8143人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，受到訂單下滑、庫存去化等影響，雖然製造業仍不致於資遣或裁減人力，但廠商人力遞補意願明顯減少、招募保守，可能採遇缺不補，但因大家仍擔心缺工，因此頂多就採減班休息（無薪假），目前求供倍數（每個求職者可獲得的職缺數）仍大於1，意謂就業市場整體仍供不應求，提醒年後求職的民眾可以多往不同的行業探索、挑戰。

陳世昌說，與此同時，受惠於疫後復甦，服務業大舉徵才、加上近月缺工頻傳，預期服務業會提高薪資。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，由於我國製造業為出口導向，但受到全球通貨膨脹、消費減少等影響訂單，「可能今年上半年都不太好」，過年後可能會出現大規模無薪假（減班休息）情況；至於住宿業招募不易，他認為，除了薪資偏低外，也與疫情期間住宿業大舉資遣員工，行業不穩定相關性大，加上目前疫情陰影也未消退所致。

陳世昌提及，目前協助失業及減班休息（無薪假）勞工的各項計畫，如安心就業計畫、安穩僱用計畫等，仍會辦理至嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例到期的今年6月30日為止，之後會銜接至例行的機制處理，也會視勞動市場滾動銜接。