新北市永和警分局日前接獲民眾報案，清晨見1名男子疑似持剪刀挾持1名女子，徒步自永和區仁愛路往信義路方向行走。警方不敢大意，立即調閱該時間路段監視器畫面，發現除了有1對情侶沿路摟抱嬉鬧之外，並無其他犯罪情事，證實是一場誤會。

警方表示，去年底某日清晨6時許接獲民眾報案，指稱有女子疑遭歹徒持剪刀押走。分局立即派員前往查看並調閱監視器，發現是1對年約20多歲的情侶行經該路段，行走間女友從後摟抱男友，男友邊走邊啃雞翅，2人沿途聊天嬉鬧，表情愉快，顯無挾持情事，證實是民眾誤報。