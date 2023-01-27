台北城市科大作為台灣代表隊，作品緊扣「氣候變遷-未來地球生態」主題，所完成的創意糕點作品，廣受好評。(學校提供)

過年期間國外傳來好消息！有「甜點界奧林匹克」之稱的「世界盃甜點大賽」，20到21日連續兩天在法國里昂舉辦，從全球5大洲50多個國家地區比賽選出20個國家地區進入總决賽，台北城市科大代表我國進入世界前10強榜單，拿下第8名。

這次的世界盃甜點大賽，由台北城市科大烘焙管理學程主任李國溢帶隊，3位選手包括製作巧克力工藝品、雕工品及冰雕的張原賓老師、製作拉糖工藝與分享式巧克力甜點的詹勳翰同學及負責冰淇淋蛋糕、冰棒與盤式點心的徐宇薇同學，3人在10個小時完成比賽。

團今年大會主題為「氣候變遷」。地球70％的面積被海洋覆蓋，團隊以「鯨魚」做為正向概念、以「水母」探討危機警訊。

國外研究分析，鯨魚為緩解氣候危機的天然神器，鯨魚不停在體內累積碳，平均保存約33噸二氧化碳；而全球暖化影響水母增長，也影響海洋生態，是海洋對地球發出的警訊。城市科大團隊以鯨魚和水母，雙向思維探討氣候變遷，獲得評審青睞。

團隊表示，從去年10月底獲得世界盃台灣代表權，到今年1月底前往法國里昂參賽，不到百天的準備時間，團隊需克服許多困難。例如原料成本不斷漲價與疫情影響進口時程，原料取得不易，此次比賽在設計難度上也是創舉，10小時內必需完賽，挑戰選手在時間和技巧上的極限。城市科大團隊與全球烘焙甜點大師競爭發揮創意，站上世界舞台為台爭光