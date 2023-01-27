好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）以演出動作片聞名，因患失語症，去年3月由家人代為宣布息影，將好好休養，布魯斯威利在息影前作品《俠探特攻：驚爆獨立日》即將上映，他的女兒也曬出鬼臉合照，曝光他的近況，令外界高興不已。

67歲布魯斯威利去年3月因失語症宣布息影後，身影漸漸消失在螢光幕前，而《俠探特攻：驚爆獨立日》是布魯斯威利在息影前最後拍攝的作品。因此，它不只是《俠探特攻》系列的完結，更是布魯斯威利這位「終極警探」貨真價實的最後一戰，讓許多影迷引頸期盼。

布魯斯威利在家休養後，和家人共享天倫之樂，不僅與前妻生黛咪摩爾（Demi Moore）生的女兒塔露拉威利（Tallulah Willis）相處和諧，女兒也在社群平台上曬出父女倆的搞怪照片，摟著女兒扮鬼臉的布魯斯威利看起來氣色紅潤、頗有朝氣，照片曝光後得到許多粉絲暖心打氣，紛紛祝他過得開心。

恐怖名導奈·沙馬蘭（M. Night Shyamalan）與布魯斯威利交情深厚，布魯斯威利演出了他的成名作《靈異第六感》，《異裂》也是由布魯斯威利參演。奈沙馬蘭近期被問到對布魯斯威利的看法，慎重表示：「他對於我的人生跟開啟我的職業生涯意義重大，我們彼此的家人也很熟，我會一直把他當成大哥看待，記得他對我的保護，所以那些發生在他身上的事情（失語症），就等於是發生在我的家人身上。」