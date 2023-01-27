來自台北市的黃姓騎士一行人，昨從台北騎單車到桃園新屋永安漁港遊玩，返程時單車輪胎突然漏氣，停在大園許厝港溼地附近無法繼續前進，巡邏員警見狀將他們帶回派出所，幫忙灌氣讓單車能夠繼續騎乘，騎士們也感謝警方熱心幫忙。

大園警分局潮音派出所巡佐蔡永盛、警員陳信誠、洪湘荃昨日傍晚3時許，巡邏行經許厝港溼地附近時，發現3名單車騎士停在路邊查看車輛，神情慌張不知所措，似乎需要協助，員警見狀立即上前關心。

黃姓騎士表示，他們早上從台北騎車到永安漁港遊玩，返程途中他覺得愈騎愈不順，下車查看才發覺是輪胎漏氣，由於他們停下的位置是在偏僻的鄉間道路上，附近沒有任何店家，不知該向誰求助，甚至考慮一路將車牽到市區再打算。

員警見該地點距離市區至少還有將近4公里路程，加上天氣寒冷、太陽又快下山，擔心騎士們的安全，便將他們帶回派出所，利用打氣筒幫忙灌氣，讓單車能夠繼續行駛，騎士們也開心地不斷向警方道謝。