今天是大年初六，中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增2萬4109例本土個案，已是連續4天增加，較上週五多6,240例，增加約34.9％；另新增241例境外移入、15例死亡，其中有2例為20多歲女性，皆長期臥床，1月下旬在家中昏迷後送醫不治。

今增24,109例本土，為10,405例男性、13,693例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,910例)，桃園市(2,778例)，高雄市(2,768例)，臺中市(2,710例)，臺北市(2,425例)，臺南市(1,947例)，彰化縣(1,031例)，新竹縣(805例)，苗栗縣(643例)，屏東縣(565例)，雲林縣(521例)，新竹市(519例)，基隆市(477例)，宜蘭縣(437例)，南投縣(396例)，嘉義縣(331例)，花蓮縣(295例)，嘉義市(223例)，臺東縣(148例)，金門縣(98例)，澎湖縣(75例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今增15例本土病例死亡，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、13例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月30日至今(2023)年1月22日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。

今日新增2特殊死亡個案，其中1例為20多歲女性，未接種新冠疫苗，有氣喘、慢性神經系統疾病等慢性病史，長期臥床。1/20於家中昏迷送急診，經新冠快篩及PCR陽性確診，後續急救無效於同日死亡，死因為新冠病毒感染。

另1例為20多歲女性，曾接種3劑新冠疫苗，有先天疾病，長期臥床，1/16有咳嗽、流鼻水等症狀，當日家用快篩陽性通報確診。1/21-1/22出現食慾不振，1/23被發現於家中昏迷無生命徵象。死因為先天疾病、新冠病毒感染。

另今增241例境外移入個案，為125例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月27日至今年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,428,486例確診，分別為47,860例境外移入，9,380,572例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計16,204例死亡，其中16,184例本土；另20例為境外移入。