在加州舊金山南方半月灣（Half Moon Bay）2座農場犯下槍擊案、釀成7死1傷的華裔槍手趙春利（Zhao Chunli，音譯），昨（26）日坦承對殺害同事感到懊悔，他表示自己長年被霸凌，而且工時過長，問題從未解決，他也認為自己有某種精神疾病，犯案時精神狀態不佳。

66歲華裔男子趙春利（Zhao Chunli，音譯）坦承犯下加州2座農場槍擊案。

66歲的趙春利23日在半月灣自己工作的蘑菇農場「加州大地花園」（California Terra Garden）持槍掃射，釀成4死1傷，犯案後他又驅車前往隔壁先前工作過的農場繼續開槍，另外造成3人死亡，2起槍擊案一共造成7死1傷，受害者包含亞裔及拉美裔，部分為華人。

美國國家廣播公司（NBC）灣區（Bay Area）分台26日報導，該台記者前往監獄採訪趙春利，並以中文與他交談15分鐘。

趙春利在訪談中坦承犯案，對犯下殺人案感到懊悔，犯案後開車到警局自首。他說長年受到霸凌，農場工時過長，這些問題從未解決。他也認為自己患有某種精神疾病，犯案當天精神狀態不佳。

他說自己已居住美國11年並持有綠卡，與妻子就住在半月灣，40歲女兒還在中國大陸。他在2021年買下作案用手槍，購買過程中並未遇上問題。

針對趙春利稱受到霸凌的說法，美聯社報導，「加州大地花園」發言人歐茨（David Oates）證實趙春利及妻子就住在農場內，但不清楚任何霸凌指控。

華裔農工趙春利（Zhao Chunli，音譯）掃射加州2座農場釀7死，讓外界關注農場的工作條件。

「加州大地花園」前身山菇農場（Mountain Mushroom Farm）雇主李慧中（Huizhong Li，音譯）坦承，農場的生活條件確實不是非常舒適，但工作條件蠻好的，他反而指控趙春利會針對不喜歡的同事向他打小報告。另外趙春利也曾向他提過退休後要回到中國。

目前加州勞工局正在調查出事農場是否存在勞動、職場安全等違規事項。加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室指出，部分農工表示他們住在貨櫃裡，時薪為9美元（約新台幣272元），不過加州的法定最低時薪為15.5美元（約新台幣469元）。

圖為「加州大地花園」（California Terra Garden）內空拍到的貨櫃屋。（圖／美聯社）

紐松辦公室發言人維拉塞諾（Daniel Villaseñor）發布聲明表示：「農工告訴州長的環境條件極其惡劣，許多工人別無選擇，只能忍受雇主提供的條件。」