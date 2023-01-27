萬姓登山客疑高山症等待救援，花蓮縣消防局除請求空勤協助，也同步由第三大隊集結地面人力救援。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天清晨接獲萬姓登山客求救，他在過年期間與登山隊走馬博橫斷路線，途中自感身體不適脫隊獨走，今早走到馬西山三角點附近求救，稱呼吸很喘，疑高山肺水腫，消防局獲報集結救難人員前往搜救，同步請求空勤支援，上午吊掛下山送醫。

33歲萬姓登山客22日與登山隊伍從南投東埔出發走馬博橫斷路線，預計於花蓮玉里中平林道下山，因身體不適走得較慢，便改變行程，脫隊獨行，今天上午於馬西山三角點前0.5公里處的通訊點向花蓮縣消防局求救。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明說，獲報案後，立即成立前進指揮所，請求空勤總隊支援直升機救援，由於氣溫驟降，山區天候不穩，因此也同步集結地面部隊前往搜救，幸好花蓮機場風速、能見度都可起飛。

他說，經聯繫萬男自行爬上馬西山三角點空曠處，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動黑鷹直升機，在今上午9時45分，飛往馬西山三角點成功吊掛，萬男被直升機送至花蓮德興運動場，轉送醫院救治。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，直升機在進入山區後遭遇厚重雲層，在2800呎進雲、8000呎出雲，一度擔心山區氣候狀況不利飛行，幸好在變天前完成吊掛任務。