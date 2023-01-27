65歲以上的老人經常容易跌倒，老人跌倒危險因子包括環境影響、平衡能力變差等，最容易發生跌倒的地方有臥室、客廳及浴室，為此部立桃園醫院的醫護也教導家中有長輩的民眾5點預防措施。

日前有名孫女帶著上了年紀的阿婆到桃園醫院就診，受傷的阿婆表示，自己在浴室轉個身要把衣服放在浴室架上，突然聽到有人喊她的名字，一個不小心就跌坐在地上，當下腳就痛到站不起來，只能請家人趕緊叫救護車送到醫院急診。孫女則說阿婆轉個身不小心跌坐在地上，沒想到就醫後發現是股骨頸骨折，驚呼老人家跌倒真的很容易出大事。

桃園醫院新屋分院護理師游佳穎表示，國民健康署先前有針對65歲以上的老人進行訪問調查，調查結果顯示，1年內每6名長者就有1人會跌倒。她指出，容易造成老人跌倒的危險因子包括環境影響、平衡能力變差等，而長者最常跌到的地點則分別為臥室、客廳及浴室。

游佳穎提醒，家中有長者的民眾可以透過以下5點措施預防長者跌倒，第1點，物品放置的位子最好是手可以伸手拿得到的高度；第2點，座椅最好是有扶手的椅子，可以輔助長者起身及坐下；第3點，大部分的家庭浴室偏小且有門檻，建議可以將門檻用顏色區別，讓長者可以留意到。

第4點，呼籲家中有長者的家庭能善加利用長照2.0的家庭輔具及居家無障礙環境改善服務；第5點，家中採光也相當重要，光線明亮才看得清楚，可以預防長者因為視線不清而跌倒。游佳穎補充，長者的平衡能力較差，建議平時睡覺下床時不要一下子就站起來，最好採取漸進式，先側躺再坐於床緣5分鐘，然後再站立5分鐘，沒有不舒服之後再走路活動。