透過專業人員的解說可以從水獺的排遺狀況，了解這群「嬌客」的生活狀況。(圖／金門縣野鳥學會提供)

想知道金門慈湖一帶有哪些鳥類嗎？想知道歐亞水獺的便便還藏了那些秘密在裡面呢？金門縣野鳥學會於新春期間舉辦「觀鳥巡獺」活動，帶著地區民眾一探生物世界的奧秘，透過專業人員的解說讓參與的學員近距離觀察鳥類的樣貌，認識其特色，並從水獺的排遺狀況，了解這群「嬌客」的生活狀況。

在金門縣野鳥學會莊西進、許永面、楊宏龍、許勇為及薛憶雯等多位講師共同帶領下，參與學員們在年節假期裡拋開溫暖的被窩，一早來慈湖集合，個個精神抖擻準備共同揭開鳥類與歐亞水獺的秘密檔案。

冬天的慈湖，有魚塭裡三五成群的花嘴鴨、小水鴨、紅冠雞、白冠雞，不一會便潛入水裡的小鷿鷉，有魚塭旁樹叢上的蒼鷺、夜鷺等鷺科鳥類，樹灌叢中穿過的褐翅鴉鵑，在天空中飛的小雨燕、赤腰燕，遠望慈湖裡的羅紋鴨、魚鷹、冠鷿鷈鷉、鳳頭潛鴨，常成人字形隊伍飛行出海的鸕鶿，還有那踩著紅色高蹺的高蹺鴴、反嘴鴴等。春節裡早起的辛苦，被這些豐富多樣的鳥種、鳥況一掃而空，讓人賞著鳥，嘴角不自覺慢慢上揚，觀察鳥類的樣貌，認識其特色，了解鳥類行為，心情十分愉悅。

豐富的慈湖生態，還有多處的魚塭及水道，讓附近成為歐亞水獺的熱點之一。金門縣野鳥學會表示，觀察水獺的排遺，也就是水獺的便便，可以了解水獺的生活狀況。從其排遺的數量、新鮮程度，觀察水獺可能的活動情形、身體概略狀況、最近吃得好不好等等。

學員們聽著排遺的故事，更深入的了解水獺生活。活動最後並進行有獎徵答，讓學到鳥類與水獺的秘密檔案學員們，帶著由陳王時老師贈送縣鳥會的金門奇緣精美桌曆等解說品回家，學員們都表示收穫滿滿、不虛此行。