高雄某知名整形診所拍攝隆乳宣傳影片，由「紅椒女孩」宣傳魔滴隆乳手術，但該影片遭檢舉有8處刻意露乳房，還有撥動搖晃乳房畫面，且影片未揭露醫療風險，遭衛生局依醫療法「不正當方式宣傳醫療業務」罰5萬；該診所提訴願，法官審酌影片認為雖未妨害風化，但確實未明確指出禁忌症、副作用等，判診所敗訴。

判決書指出，該整形診所被檢舉youtube影片「Motiva魔滴隆乳手術心得案例分享！（紅椒女孩）」內容有女性病患露乳房（乳頭有遮掩），用手指戳乳房、用手撥動及抓乳房，並擺出半趴躺姿勢等有妨害風化內容，涉以不正當方式為醫療業務宣傳，衛生局認定違反醫療法第86條第7款開罰5萬，該診所不服提訴願。

衛生局則指出，該影片總長度僅1分57秒，多達8處暴露乳房、刻意撥動捏抓、上下跳動、連續搖晃、側壓薄紗肢體等，片面宣揚隆乳之效果（優點）而未於影片中揭示醫療風險，不僅無益於傳達正確之資訊，以過度演示手法誘發刺激不必要醫療需求，已非屬合規之醫療廣告；但診所仍主張廣告下方有以超連結之方式顯示適應症、禁忌症、副作用等，已完整揭示醫療風險，要求撤銷處分。

法官勘驗影片認該「紅椒女孩」戴面罩露雙峰，乳頭用3M貼起來，還稱說「隆乳後看起來很性感」、「令人不知是假奶」，雖並無妨害風化，但影片下方的超連結僅有手術同意書等文件，並無該醫療行為的禁忌症、副作用等資訊，也沒說明一般婦女是否適合植入魔滴假體，認定已違反《醫療法》「以其他不正當方式宣傳」，但衛生所開罰5萬並無不當。可上訴。